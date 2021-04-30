Дочь Заворотнюк эмоционально высказалась о недоброжелателях своей больной матери

Москва, 30 апреля. Дочь звезды «Моей прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк Анна назвала «отморозками» людей, которые сочли серьезную болезнь ее матери поводом для насмешек и злословия.

Известная актриса уже более двух лет борется с опасным недугом – раком мозга. Родные и близкие Заворотнюк стараются всеми силами оберегать звезду, поэтому практически не дают комментарием о ее состоянии. Такое молчание дает почву для массы сплетен и слухов. Особенно это касается внешнего вида артистки, которая перенесла химиотерапию.

Старшая дочь звезды — Анна Заворотнюк — часто устраивает в своем Instagram-аккаунте рубрику «вопрос-ответ», где откровенничает и делится своими мыслями и переживаниями. Одна из подписчиц девушки написала, что отвечала хейтерам актрисы от своего имени, ведь ее родственник страдает аналогичным заболеванием. Анна поблагодарила неравнодушную фанатку за поддержку. Она отметила, что ей не следует расходовать силы на ответы таким людям — они обязательно «получат сполна».

«Говорить плохо о человеке в таком состоянии — нужно быть настоящим отморозком», — заметила дочь актрисы.

Когда стало известно о болезни Анастасии Заворотнюк, некоторые СМИ со ссылкой на инсайдеров сообщали, что актриса могла получить онкозаболевание после процедуры ЭКО. Считается, что аналогичная судьба ранее постигла певицу Жанну Фриске, с которой сейчас сравнивают звезду «Моей прекрасной няни». Высказывались и конспирологические версии: якобы актриса инсценировала недуг из-за проблем с долгами.

Дочь актрисы ранее призналась, что болезненно воспринимает каждый вопрос о матери. По словам девушки, есть люди, которые искренне переживают за ее маму, однако много и тех, кого интересуют лишь сплетни.