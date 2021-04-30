В Sohu рассказали, как Россия привела Японию в ярость хитрым трюком на Курилах

Пекин, 30 апреля. Токио находится в ярости из-за ситуации с Курильскими островами, однако Страна восходящего солнца никак не может повлиять на Россию, уверены китайские аналитики.

Курильский архипелаг отошел Москве по итогам Второй мировой войны, однако в Японии никак не могут смириться с этим фактом до сих пор, отметили эксперты издания Sohu, перевод статьи которых приводит «ПолитРоссия». Мирный договор с Россией, который так и не был подписан, Токио все еще не готов заключать, а зачастую в японском сообществе и вовсе звучат призывы к силовому захвату островов, подчеркнули эксперты. Однако у Японии отсутствуют основания и силы для возвращения контроля над Курилами, уверены они.

«У Японии нет ни сил, ни оснований для захвата Курильских островов», — пишут авторы статьи.

Москва в настоящий момент проводит масштабную кампанию по модернизации имеющейся на островах военной техники, что является весьма удручающим сигналом для Токио, считают журналисты. По их словам, Россия провернула хитрый трюк, разместив вооружение вблизи японских рубежей, ввиду чего Страна восходящего солнца пришла в ярость, так как оказалась бессильной, выразив лишь протесты по этому поводу, констатировали аналитики из Китая. Они добавили, что все выпады японцев имеют лишь устную форму, так как они не в состоянии предпринять какие-либо реальные решительные действия.

Ранее китайские аналитики рассказали, как ловкий маневр России на островах вызвал раздражение японских граждан и лишил их последней надежды на захват контроля над Курильским архипелагом.