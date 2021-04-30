Чешский бизнес испугался российских санкций

Прага, 30 апреля. Предприниматели Чехии увидели главные угрозы санкций со стороны России для экономики страны.

Введение санкций Россией против Чехии отрицательно повлияет на экономическую обстановку в республике. К такому выводу пришел главный экономист компании «Патрия Финанце» Ян Буреш.

Специалист отмечает, что размер экспорта Чехии в Российскую Федерацию не превышает 2%, соответственно снижение уровня спроса в РФ не окажет серьезного эффекта на общий спрос на чешские товары, но ряд компаний может пострадать более глобально.

Торговый отдел дипломатической миссии Чехии и консульства, которые помогают компаниям страны выйти на рынок России больше всего могут потерять от санкций, по мнению президента Союза промышленности и транспорта Чешской Республики Ярослава Ганака.

«В 2020 году нам удалось экспортировать в Российскую Федерацию больше, чем она импортировала в ЧР. Мы экспортная экономика, и у нас есть даже фирмы, принадлежащие русским или ориентированные непосредственно на российский рынок», — указывает Ганак.

Президент Союза промышленности и транспорта особенно акцентировал внимание на потенциальных проблемах автопроизводителя Skoda, который не сможет эффективно функционировать на российском автомобильном рынке без сотрудничества с подрядчиками из России.

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