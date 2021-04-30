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Чешский бизнес испугался российских санкций

Экономика
Чешский бизнес испугался российских санкций
pixabay.com

Прага, 30 апреля. Предприниматели Чехии увидели главные угрозы санкций со стороны России для экономики страны.

Введение санкций Россией против Чехии отрицательно повлияет на экономическую обстановку в республике. К такому выводу пришел главный экономист компании «Патрия Финанце» Ян Буреш.

Специалист отмечает, что размер экспорта Чехии в Российскую Федерацию не превышает 2%, соответственно снижение уровня спроса в РФ не окажет серьезного эффекта на общий спрос на чешские товары, но ряд компаний может пострадать более глобально.

Торговый отдел дипломатической миссии Чехии и консульства, которые помогают компаниям страны выйти на рынок России больше всего могут потерять от санкций, по мнению президента Союза промышленности и транспорта Чешской Республики Ярослава Ганака.

«В 2020 году нам удалось экспортировать в Российскую Федерацию больше, чем она импортировала в ЧР. Мы экспортная экономика, и у нас есть даже фирмы, принадлежащие русским или ориентированные непосредственно на российский рынок», — указывает Ганак.

Президент Союза промышленности и транспорта особенно акцентировал внимание на потенциальных проблемах автопроизводителя Skoda, который не сможет эффективно функционировать на российском автомобильном рынке без сотрудничества с подрядчиками из России.

Ранее эксперты ФАН разобрались, как Чехия «погрязла» в неувязках по делу о взрывах на складах в Врбетице в 2014 году — все версии о «Петрове и Боширове» не выдерживают анализа и критики.

санкции Россия и Чехия Буреш Патрия Финанце Ганак
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