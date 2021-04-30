Предприниматель Пригожин объяснил суть работы СМИ-иноагентов

Санкт-Петербург, 30 апреля. Средства массовой информации, которые признаны иностранными агентами в России, должны быть полностью закрыты. Об этом заявил петербургский предприниматель Евгений Пригожин.

Журналисты издания «Накануне.RU» решили узнать мнение российского бизнесмена о включении «Медузы»1 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) в список иноагентов. Редакция также попросила предпринимателя оценить закон о работе иноагентов в России.

Пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала ответ Евгения Пригожина на запрос издания. Бизнесмен считает, что «Радио Свобода»2, «Настоящее время» и «Голос Америки»3 (СМИ, включенные в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) должны быть полностью закрыты, а их руководители привлечены к ответственности за введение россиян в заблуждение.

«Я считаю, что закон об иноагентах абсолютно несправедлив. Иноагенты должны быть закрыты, а владельцы и менеджеры этих сайтов должны быть посажены либо навсегда, либо надолго. Такие помойки как «Радио Свобода», «Настоящее время», «Голос Америки» и многие другие существуют не для объективной критики власти или позиции Российской Федерации по определенным вопросам. Они существуют для того, чтобы медленно, но верно убеждать каждого россиянина в том, что он человек второго сорта: живет в недостойной стране и обязан всецело преклоняться и пресмыкаться перед западным образом жизни», — сказал Пригожин.

Prt Scr vk.com / Пресс-служба компании «Конкорд»

«Когда ФАН открыло в США сайт USA Really, в котором, кстати сказать, не было ничего экстраординарного, то он был закрыт в течение недели. Поэтому я считаю, что иноагенты на территории РФ должны быть в принципе закрыты. А позорные повизгивания, через которые доносятся попукивания американских властей по поводу внесения в иноагенты «Радио Свободы», не должны никаким образом смущать нас и останавливать от более радикальных шагов. Наша обязанность бороться с врагами государства, в том числе информационными, и уж точно на территории нашей страны. К сожалению, до сих пор часть вражеских ресурсов не признана иноагентами, работу которых тоже давно пора прекратить: это «Новая газета», «Дождь», «Эхо Москвы», «Росбалт» и некоторые другие, так как их основная задача — лишить нас чувства патриотизма», — заключил Евгений Пригожин.

Петербургский бизнесмен также прокомментировал вопрос о том, что Федеральное агентство новостей (ФАН) первым составило рейтинг антироссийских изданий , которые могут нанести вред стране. Евгений Пригожин сообщил, что Россия должна противостоять врагам государства, которые осуществляют свою деятельность в информационном пространстве.

Как стало известно ранее, петербургский бизнесмен Пригожин поддержал журналистов ФАН в борьбе с «рупором антироссийской пропаганды» в лице иноагента «Радио Свобода».

1 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

2 Иностранный агент.

3 Выполняет функции иностранного агента.