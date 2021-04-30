Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
30 апреля 14:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:53
Политика
Пресс-секретарь Зеленского уходит в отставку
14:53
Весь мир
Блинкен встретился с главой Моссада для переговоров по Ирану
14:51
Общество
Команда Навального анонсировала «новый политический проект» на смену ФБК
14:50
Происшествия
Петербурженка натравила полицейских на дочь за избиение младшего брата
14:50
Общество
Роспотребнадзор назвал напряженной эпидобстановку в Калининградской области
14:45
Происшествия
Петербуржец вместо навигатора получил посылку с наполнителем для кошачьего туалета
14:44
Происшествия
Полуторагодовалый ребенок в Петербурге отравился мазью для собак
14:42
Политика
Путин назвал главный праздник России
14:41
Происшествия
Житель Санкт-Петербурга попался на краже дорогих смартфонов
14:38
Экономика
Снижение доходов россиян планируется остановить в течение года
14:38
Шоу-бизнес
Милана Тюльпанова обвинила тяжелобольную Алису Казьмину в желании жить на содержании
14:35
Общество
Синоптики предупредили москвичей о грозе и шквальном ветре
14:32
Шоу-бизнес
Режиссер Резо Гигинеишвили заговорил о бывших женах в обращении к покойной матери
14:32
Происшествия
Адвокат из «Команды 29» раскрыл детали секретного дела против Сафронова
14:29
Общество
«Наследили по-крупному»: блогер Манукян о причислении штабов Навального к террористам
14:27
Армия
МО Белоруссии зафиксировало повторное нарушение воздушной границы со стороны Польши
14:23
Экономика
Экономист рассказал о работе немецких компаний в России во время пандемии
14:22
Происшествия
Руководителя рекламного агентства нашли мертвым во Владимире
14:19
Общество
Аксенов заявил о росте турпотока в Крым на 38% по сравнению с докоронавирусным 2019 годом
14:18
Общество
Живущие в РФ американцы паникуют из-за заявления посольства США в Москве
Все новости

Арктические вездеходы ВС РФ задали высокую планку для разработчиков из США

Армия
Арктические вездеходы ВС РФ задали высокую планку для разработчиков из США
wikipedia.org  /  ЗАО «ЗЗГТ»/CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 30 апреля. Пентагон объявил тендер на поставку в американские войска всепогодных вездеходов, способных выдерживать экстремальную температуру Арктики, как это делают российские аналоги.

Разработчиков призвали стремиться к тому же уровню мобильности и выносливости российских машин. Условия конкурса предусматривают поставку опытных образцов для апробации. Армии США предложили уже три варианта, указало издание Global Trade.

Пока что американские военные ездят на модифицированных гусеничных вездеходах BvS10 и собранных на их основе Beowulf. Модульная конструкция дает возможность оснащать машину по-разному, в зависимости от предполагаемого региона. Российские вездеходы семейства ДТ были спроектированы по тому же принципу, что позволяет устанавливать на них системы противовоздушной обороны «Тор-М2» и «Панцирь-СМ».

Американские военные вероятно используют российские наработки и откажутся от бронезащиты машин, которым предстоит нести службу в Арктике. Пентагон также намерен обновить автопарк вездеходов SUSV и увеличить грузоподъемность имеющихся машин. Иными словами, американским военным нужны свои аналоги российских вездеходов ГАЗ-3344-20 «Алеут» и ДТ-30ПМ «Витязь», которые способны нести большую нагрузку и демонстрируют вседорожную мобильность.

Позже в Сети появилось видео с испытаний вездехода Bronco 3. Его модификацию в апреле заказало Минобороны США. Теперь разработчики будут пытаться добиться его мобильности, как у российских машин.

Российские разработчики тем временем испытали в Арктике «всевидящую камеру» во время последней экспедиции к Северному Полюсу «Умка — 2021». Камера может распознавать объекты даже сквозь снег или камуфляж.

сша арктика пентагон алеут беовульф
Комментировать
Самое популярное
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Армия 163104 28 апреля 2021
Sohu: слежка за российской подлодкой обернулась для США неожиданными последствиями
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
Общество 162490 28 апреля 2021
Сергей Никоненко о словах Елены Прокловой: Только от слабоумия можно говорить такое
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
Общество 123521 29 апреля 2021
«Он и впрямь клоун»: французские читатели раскритиковали заявление Зеленского
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Армия 121591 28 апреля 2021
В Китае попытку перехватить самолет ВКС РФ над Тихим океаном назвали позором ВМС США
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Политика 111988 28 апреля 2021
Норкин рассказал американцу анекдот про Путина без цензуры
Все новости / Армия / Арктические вездеходы ВС РФ задали высокую планку для разработчиков из США
Рейтинг@Mail.ru