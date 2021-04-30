Арктические вездеходы ВС РФ задали высокую планку для разработчиков из США

Вашингтон, 30 апреля. Пентагон объявил тендер на поставку в американские войска всепогодных вездеходов, способных выдерживать экстремальную температуру Арктики, как это делают российские аналоги.

Разработчиков призвали стремиться к тому же уровню мобильности и выносливости российских машин. Условия конкурса предусматривают поставку опытных образцов для апробации. Армии США предложили уже три варианта, указало издание Global Trade.

Пока что американские военные ездят на модифицированных гусеничных вездеходах BvS10 и собранных на их основе Beowulf. Модульная конструкция дает возможность оснащать машину по-разному, в зависимости от предполагаемого региона. Российские вездеходы семейства ДТ были спроектированы по тому же принципу, что позволяет устанавливать на них системы противовоздушной обороны «Тор-М2» и «Панцирь-СМ».

Американские военные вероятно используют российские наработки и откажутся от бронезащиты машин, которым предстоит нести службу в Арктике. Пентагон также намерен обновить автопарк вездеходов SUSV и увеличить грузоподъемность имеющихся машин. Иными словами, американским военным нужны свои аналоги российских вездеходов ГАЗ-3344-20 «Алеут» и ДТ-30ПМ «Витязь», которые способны нести большую нагрузку и демонстрируют вседорожную мобильность.

Позже в Сети появилось видео с испытаний вездехода Bronco 3. Его модификацию в апреле заказало Минобороны США. Теперь разработчики будут пытаться добиться его мобильности, как у российских машин.

Российские разработчики тем временем испытали в Арктике «всевидящую камеру» во время последней экспедиции к Северному Полюсу «Умка — 2021». Камера может распознавать объекты даже сквозь снег или камуфляж.