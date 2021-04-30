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Директор «Уральских пельменей» рассказал, почему зрители СТС не увидят архивные выпуски

Шоу-бизнес
Директор «Уральских пельменей» рассказал, почему зрители СТС не увидят архивные выпуски
instagram.com  /  @ural_pelmeny

Москва, 30 апреля. Директор юмористической программы «Уральские пельмени» Евгений Орлов заявил, что архивные выпуски шоу не появятся на канале СТС из-за конфликта о правах на шоу.

Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский и члены коллектива не могут договориться о правах на программу из-за финансовых разногласий. По словам Евгения Орлова, последняя встреча прошла позитивно, ее участники согласились объединить права на шоу, но Нетиевский занял непримиримую позицию.

«Он потребовал себе ровно столько же, сколько в сумме получит вся остальная команда. Конечно, на такое предложение мы ответили отказом», — рассказал действующий директор программы в интервью Ura.ru.

Позднее конфликт прокомментировал сам Нетиевский. По его словам, Орлов предложил команде продюсеров всего 20-30% от возможной сделки. Он добавил, что ждет новый раунд переговоров, но хочет общаться с представителями телеканала СТС.

Экс-директор «Уральских пельменей» не исключил, что все происходящее является «манипуляцией» со стороны Орлова. Однако больше всего от конфликта страдают поклонники. Зрители СТС не увидят 73 архивных выпуска, а те из них, что были опубликованы на YouTube, уже заблокированы, пояснил Нетиевский.

Ранее экс-участница юмористического шоу Юлия Михалкова заявила, что сейчас не готова сниматься обнаженной для мужских журналов. А в 2013 году, когда она только строила свою карьеру, девушка была не против показать свою фигуру.

шоу стс уральские пельмени
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