Директор «Уральских пельменей» рассказал, почему зрители СТС не увидят архивные выпуски

Москва, 30 апреля. Директор юмористической программы «Уральские пельмени» Евгений Орлов заявил, что архивные выпуски шоу не появятся на канале СТС из-за конфликта о правах на шоу.

Бывший директор «Уральских пельменей» Сергей Нетиевский и члены коллектива не могут договориться о правах на программу из-за финансовых разногласий. По словам Евгения Орлова, последняя встреча прошла позитивно, ее участники согласились объединить права на шоу, но Нетиевский занял непримиримую позицию.

«Он потребовал себе ровно столько же, сколько в сумме получит вся остальная команда. Конечно, на такое предложение мы ответили отказом», — рассказал действующий директор программы в интервью Ura.ru.

Позднее конфликт прокомментировал сам Нетиевский. По его словам, Орлов предложил команде продюсеров всего 20-30% от возможной сделки. Он добавил, что ждет новый раунд переговоров, но хочет общаться с представителями телеканала СТС.

Экс-директор «Уральских пельменей» не исключил, что все происходящее является «манипуляцией» со стороны Орлова. Однако больше всего от конфликта страдают поклонники. Зрители СТС не увидят 73 архивных выпуска, а те из них, что были опубликованы на YouTube, уже заблокированы, пояснил Нетиевский.

Ранее экс-участница юмористического шоу Юлия Михалкова заявила, что сейчас не готова сниматься обнаженной для мужских журналов. А в 2013 году, когда она только строила свою карьеру, девушка была не против показать свою фигуру.