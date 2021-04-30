Песков ответил на вопрос о возможности саммита РФ — США в июне

Москва, 30 апреля. Визит лидера США Джо Байдена в Брюссель 11–14 июня для участия в саммитах G7 и НАТО не рассматривается как возможный вариант для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе ежедневного брифинга с журналистами.

Спикер Кремля подчеркнул, что Москва не участвует в работе «Большой семерки» и Североатлантического альянса. Поэтому визиты главы Белого дома в Лондон и Брюссель не связаны с саммитом РФ — США.