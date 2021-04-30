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«Наследили по-крупному»: блогер Манукян о причислении штабов Навального к террористам

Общество
«Наследили по-крупному»: блогер Манукян о причислении штабов Навального к террористам
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ, блогер Вадим Манукян отреагировал на внесение Росфинмониторингом штабов Алексея Навального в список организаций, в отношении которых имеются данные об их причастности к экстремистской или террористической деятельности. «Общественное движение штабы Навального» (таково официальное название этой структуры) включено в соответствующий перечень Росфинмониторинга под номером 461.

«Включение штабов Навального в перечень организаций, причастных к терроризму и экстремизму, — это логическое завершение истории данной структуры в России, — отметил Манукян в комментарии ФАН. — Мне бы очень хотелось увидеть детали дела, в связи с которым прокуратура Москвы пошла в суд, но эти сведения представляют государственную тайну.

Однако, чего греха таить, я и сам сталкивался с агрессией со стороны представителей этих «штабов» только за то, что в своих материалах рассказывал правду об их лидере. Полагаю, все эти ребята из структур Навального успели наследить по-крупному во многих российских регионах, и, возможно, даже пожестче, чем у нас в Ростовской области. Так что решение ожидаемое и заслуженное».

Координатор штабов Навального Леонид Волков объявил о роспуске всех этих структур
facebook.com  / Леонид Волков

Ранее прокуратура Москвы подала в Мосгорсуд иск о признании экстремистскими организациями штабы Навального и еще две его структуры — Фонд борьбы с коррупцией1 и Фонд защиты прав граждан (ФБК1 и ФЗПГ, оба внесены в реестр организаций, выполняющих в РФ функции иноагентов. — Прим. ФАН). В рамках дела суд приостановил деятельность штабов, а также ФБК и ФЗПГ. 29 апреля координатор штабов Навального Леонид Волков объявил о роспуске всех упомянутых структур.

Также появилась информация, что отбывающий наказание в колонии за мошенничество Алексей Навальный, а также несколько его соратников, стали подозреваемыми по уголовному делу о создании организации, посягающей на личность и права граждан.

1 Организация включена в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

терроризм навальный экстремизм манукян штабы навального
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