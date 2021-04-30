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Эксперт Рар озвучил реакцию немцев на призыв ударить по РФ через SWIFT и «СП-2»

Политика
Эксперт Рар озвучил реакцию немцев на призыв ударить по РФ через SWIFT и «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 30 апреля. Германия не пойдет на отказ от «Северного потока – 2» и поддержку отключения России от SWIFT. Об этом заявил политолог из Берлина Александр Рар.

Эксперт высказался об антироссийской резолюции, принятой Европарламентом 29 апреля. Документ включает угрозу отключения РФ от системы SWIFT и заморозку проекта «Северный поток – 2»: основаниями для этого названы «провокации» против ЕС, ситуация в Донбассе и арест блогера Навального.

По словам Рара, здравомыслящие европейцы не представляют, что подобное возможно. Политолог рассказал о собственном участии в конференции по энергетике и ресурсам, на которой все, включая профильных министров ФРГ, поддержали «СП-2» и энергетический альянс с Россией. Евродепутатов Рар сравнил с инквизиторами, готовыми пожертвовать реальными интересами ради сомнительной идеологии.

«Америка говорит о «немецкой проблеме». ФРГ сейчас как кость в горле США, потому что не следует указаниям из Вашингтона. Немцы не идут на полную конфронтацию с Россией. Они не хотят быть холопами США и не поддерживают крикливую политику Польши, Прибалтики, Чехии и Румынии, которые идут на полный разрыв отношений с Россией. Не будет этого! Потому что полный разрыв нанесет ущерб экономике Европы», - сказал Рар в программе «Время покажет».

Политолог выразил надежду, что здравый смысл в ЕС возобладает. Он призвал не акцентировать внимание на публикациях западной прессы и решения Европарламента, напомнив об отсутствии у данного органа прямого влияния на национальные государства Евросоюза.

россия северный поток-2 европарламент германия swift немцы
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