Россияне Новицкий и Дубов выйдут в открытый космос с борта МКС 2 июня

Москва, 30 апреля. Российские космонавты Петр Дубов и Олег Новицкий осуществят выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) через месяц, 2 июня.

Об этом проинформировали в пресс-службе Роскосмоса, уточнив главную задачу выхода Дубова и Новицкого за пределы МКС 2 июня. Россиянам предстоит подготовить стыковочный отсек для приема многофункционального модуля «Наука», а также заменить панель регулятора расхода теплоносителя функционально-грузового блока.

В сентябре Дубову и Новицкому предстоит подключить кабели между модулями «Звезда» и «Наука», для чего тоже потребуется выход в безвоздушное пространство, об этом сообщал журнал «Русский космос».

Ранее сообщалось об изоляции экипажем МКС одного из отсеков станции для предотвращения утечки воздуха.