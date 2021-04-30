Падение Александра Петрова на красной дорожке ММКФ-2021 попало на видео

Москва, 30 апреля. Известный российский актер Александр Петров побывал на закрытии Московского кинофестиваля (ММКФ-2021). На красной дорожке мероприятия с ним произошел забавный инцидент.

Торжественная церемония закрытия 43-го Московского кинофестиваля состоялась 29 апреля, на которой собрались многие российские звезды. Среди гостей был и герой фильмов «Притяжение», «Лед» Александр Петров, он пришел без своей любимой девушки Стаси Милославской.

Артист с удовольствием прошелся по красной дорожке, останавливаясь перед фотографами. В какой-то момент Петров поскользнулся на ковровом покрытии и упал, но тут же поднялся, делая вид, что ничего не произошло. Оказалось, что его падение попало на видео, Петров поделился этим роликом в Instagram.

«Передал привет Андрею Миронову, кафедре сценического движения ГИТИСа и футбольной юности на закрытии ММКФ», — подписал ролик актер.

Поклонники оценили чувство юмора Петрова, заметив, что его «игра» достойна «Оскара». Фанаты посмеялись над «невероятной пластикой», которую продемонстрировал актер на красной дорожке.

Ранее Александр Петров в эксклюзивном интервью ФАН рассказал о фильме «Человек божий» режиссера Елены Попович. В этой картине он сыграл роль ученика Костаса, служившего святому Нектарию Эгинскому.