Путин рассчитывает на возвращение Ирана и США к ядерной сделке

Москва, 30 апреля. Российский президент Владимир Путин выразил надежду на то, что ядерная сделка между США и Ираном будет восстановлена в изначальном облике.

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что весь комплекс мер Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе вернется к изначальному виду, и РФ сможет после этого наладить дипломатические контакты со странами — участницами каспийского клуба.

«Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, что одним из наших соседей в рамках «Каспийской пятерки» является Иран. Сейчас очень много вопросов решается по иранской ядерной программе. Надеюсь, что все, что связано с СВПД, будет восстановлено в прежних рамках», — сказал Путин на оперативном совещании с членами Совета безопасности РФ.

Накануне постоянный представитель РФ при международных организациях Михаил Ульянов заявил по итогам рабочей поездки в Вену, что достигнуть соглашения по ядерной сделке можно и без прямого контакта Вашингтона и Тегерана. Это может устроить обе стороны, поскольку ни одна из них пока не намерена менять свою позицию в вопросе.