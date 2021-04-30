Жителя Дагестана обманули на два миллиона рублей при покупке биткоинов

Махачкала, 30 апреля. Житель Шамильского района Дагестана оказался обманутым телефонными мошенниками на 2,3 миллиона рублей. Резкий рост подобных преступлений, характерный для многих регионов России, фиксируется и в северокавказской республике, объяснил ФАН эксперт.

По данным регионального МВД, от мошенников пострадал 41-летний мужчина. В течение месяца он пополнил свой банковский счет на два миллиона 347 тысяч рублей, в том числе используя кредиты. Звонивший ему злоумышленник представлялся сотрудником брокерской компании и предлагал через биржу инвестировать средства в приобретение криптовалюты. В результате мошеннику обманным путем удалось получить доступ к счету жертвы, откуда он беспрепятственно вывел все средства.

«Звонивший неоднократно предлагал внести разные суммы денег и купить биткоины, гарантируя большую прибыль. Позже, получив доступ к управлению банковской картой, он списал указанную сумму», — говорится в сообщении республиканского МВД.

Как объяснил ФАН экономист Иса Рашкуев, подобные и другие схемы обмана россиян получили широкое распространение в период пандемии коронавируса. Причем число мошенничеств с использованием банковских счетов только растет.

«Есть свежие данные Генеральной прокуратуры России. Кражи с банковских счетов в первом квартале увеличились на 30% по сравнению с прошлым годом. Вообще, почти 70% всех мошенничеств совершается с использованием IT-технологий. В некоторых регионах число таких преступлений выросло в разы, в частности в Дагестане за первые три месяца этого года Генпрокуратурой зафиксировано 185 таких случаев», — рассказал эксперт.

Он признал, что бороться с такого рода преступлениями довольно сложно. Человек, как правило, сам идет на контакт, несмотря на то, что мошенники обычно обещают неправдоподобно привлекательные условия.

«Никто не может гарантировать прибыль на фондовом рынке. Тем более, если вложения связаны с криптовалютой. Уже это должно насторожить человека. Если кто-то настоятельно рекомендуют как можно быстрее открыть счет или перевести деньги под высокую доходность, конечно, это тоже обман», — объяснил Рашкуев.

Ранее ФАН сообщал, что в 2020 году Дагестан оказался лидером по числу зарегистрированных преступлений террористического характера, экстремистской направленности, а также связанных с незаконным оборотом оружия и злоупотреблениями должностными полномочиями. Больше всего в регионе было выявлено преступлений в сфере незаконного оборота оружия — более 1,2 тыс. за неполный год.