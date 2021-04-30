Москва поддержала позицию Саудовской Аравии о равноправии в мировых делах

Москва, 30 апреля. Россия разделяет позицию Саудовской Аравии касаемо отношений между государствами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На брифинге, отвечая на вопрос журналистов, он напомнил слова наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бин Салман Аль Сауда. Тот ранее сказал о важности принципов равноправия и невмешательства в мировых делах. Такой подход в выстраивании международных отношений нашел положительный отклик в Кремле.

Федеральное агентство новостей ранее сообщало, почему Саудовская Аравия изменила свое отношение к Ирану.