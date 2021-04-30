Раненый тюлененок приплыл за помощью к сахалинцам

Южно-Сахалинск, 30 апреля. Раненого тюлененка обнаружили в одном из городов Сахалинской области. Вероятно, животное пострадало в драке с сородичами.

Активисты нашли тюлененка на берегу в черте города Холмска, расположенного на юго-западном побережье острова Сахалин, на берегу Невельского Татарского пролива Японского моря. Они заметили, что у животного образовалась рана на шее. Сейчас тюлененок находится на реабилитации. Как только состояние животного улучшится, его вернут в естественную среду.

Это не первый случай спасения тюленей в городах России. Чаще всего такие инциденты происходят в Петербурге. Недавно в городе нашли трех маленьких тюленей. Одного из обнаружили на территории порта Усть-Луга. Животное получило имя Крикуша. Когда тюленя обнаружили, он громко кричал и активничал. Второе животное нашли возле поселка Лебяжье. Его назвали Лебяжкой. Третий тюлень, найденный в Крюковом канале, получил имя Крюква.