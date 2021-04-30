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Принц Гарри жалеет о скандальном интервью для Опры Уинфри

Шоу-бизнес
Принц Гарри жалеет о скандальном интервью для Опры Уинфри
Global Look Press  /  PPE/face to face

Лондон, 30 апреля. Герцог Сассекский сожалеет об интервью, которое они вместе с супругой Меган Маркл дали американской телеведущей Опре Уинфри, заявил биограф Дункан Ларкомб.

Автор книги «История принца Гарри» Дункан Ларкомб уверен, что принц Гарри согласился рассказывать о проблемах в королевской семье из-за обиды. Он был так зол на своих родственников из-за их отношения к Меган Маркл, что выплеснул негатив в интервью.

«Он вспыльчивый парень и часто идет на поводу у чувств», — пояснил Ларкомб.

Биограф рассказал, что как-то присутствовал на вечеринке, куда был приглашен принцем Уильямом. Когда его младший брат увидел писателя, то устроил скандал, решив, что тот тайком пробрался на мероприятие. Но после того, как герцог Кембриджский все объяснил, принц Гарри остыл. Он извинился перед Ларкомбом и даже побеседовал с ним за кружкой пива.

Писатель уверен, что в случае с интервью для Опры Уинфри случилась аналогичная история. Вернувшись в Британию, он понял, какую ошибку совершил, и пожалел о своих резких словах в адрес королевской семьи. Принц Гарри наконец-то понял, что его решение об отъезде в США имело серьезные последствия, подытожил Ларкомб.

Жители Британии с нетерпением ждут выхода специального расследования, посвященного разбору мимики и жестов герцогов Сассекских во время беседы с Опрой Уинфри. Документальный фильм о Меган Маркл и принце Гарри покажут на Discovery+ 30 апреля.

королева британия принц гарри меган маркл
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