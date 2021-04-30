Песков: Россия ожидала лучшего после предвыборной риторики Байдена

Москва, 30 апреля. Россия ожидала, что отношения с Белым домом начнут улучшаться с учетом предвыборной риторики президента США Джо Байдена. Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

С инаугурации главы Соединенных Штатов минуло уже более 100 дней. Отвечая на вопросы журналистов в ходе ежедневного брифинга, Песков подчеркнул, что в Москве «ожидали лучшего».

Среди позитивных моментов можно отметить продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Однако этого мало, подчеркнул спикер Кремля.