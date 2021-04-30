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В СМИ рассказали о слабых местах «плетущегося в фарватере» США британского флота

Армия
В СМИ рассказали о слабых местах «плетущегося в фарватере» США британского флота
wikipedia.org  /  U.S. Navy Photograph by Liz Wolter / Общественное достояние

Москва, 30 апреля. ВМС Великобритании, при помощи которых Лондон хочет показать силу всему миру, не так сильны, как американский флот, считают военные аналитики.

Лондон планирует использовать боевой флот в качестве одного из аргументов для активного ведения внешней политики, отметили журналисты Радио Sputnik в своей статье. По их словам, британское правительство намерено возродить былую славу своих ВМС при помощи отправки авианосной группы в Тихоокеанский регион для сдерживания КНР и демонстрации своей мощи.

Группировка кораблей производит впечатление, однако на деле она не так страшна, как выглядит, уверены авторы материала. Аналитики сравнили британские силы с американскими аналогами, рассказав о слабых местах ВМС Великобритании, вечно «плетущихся в фарватере» Соединенных Штатов. Они указали на меньшее количество имеющегося у британского флота вооружения, а также его малую мощность и дальность. Разведывательные самолеты также уступают машинам ВВС США, а нормальных пилотов палубной истребительной авиации у Лондона попросту нет, подчеркнули эксперты.

Великобритания в плане флота, тем не менее, имеет свои преимущества перед некоторыми другими странами, отметили аналитики. Однако у Лондона сейчас есть более весомые проблемы, чем демонстрация силы, связанные с последствиями пандемии COVID-19, уверены журналисты. Они добавили, что разрешение этих трудностей требует финансовых затрат, ввиду чего Великобритания сейчас вынуждена использовать то, что имеется в наличии.

Ранее американские эксперты объяснили, почему советская скоростная подводная лодка «Лира» вызвала панику в Великобритании и США.

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