В СМИ рассказали о слабых местах «плетущегося в фарватере» США британского флота

Москва, 30 апреля. ВМС Великобритании, при помощи которых Лондон хочет показать силу всему миру, не так сильны, как американский флот, считают военные аналитики.

Лондон планирует использовать боевой флот в качестве одного из аргументов для активного ведения внешней политики, отметили журналисты Радио Sputnik в своей статье. По их словам, британское правительство намерено возродить былую славу своих ВМС при помощи отправки авианосной группы в Тихоокеанский регион для сдерживания КНР и демонстрации своей мощи.

Группировка кораблей производит впечатление, однако на деле она не так страшна, как выглядит, уверены авторы материала. Аналитики сравнили британские силы с американскими аналогами, рассказав о слабых местах ВМС Великобритании, вечно «плетущихся в фарватере» Соединенных Штатов. Они указали на меньшее количество имеющегося у британского флота вооружения, а также его малую мощность и дальность. Разведывательные самолеты также уступают машинам ВВС США, а нормальных пилотов палубной истребительной авиации у Лондона попросту нет, подчеркнули эксперты.

Великобритания в плане флота, тем не менее, имеет свои преимущества перед некоторыми другими странами, отметили аналитики. Однако у Лондона сейчас есть более весомые проблемы, чем демонстрация силы, связанные с последствиями пандемии COVID-19, уверены журналисты. Они добавили, что разрешение этих трудностей требует финансовых затрат, ввиду чего Великобритания сейчас вынуждена использовать то, что имеется в наличии.

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