Ростех анонсировал создание новой антенны для сверхзвуковых самолетов

Москва, 30 апреля. Специалисты научно-производственного предприятия (НПП) «Полет», которое входит в Ростех, завершают разработку антенны для авиационной радиосвязи с улучшенными характеристиками.

Об этом рассказал в интервью РИА Новости ведущий конструктор НПП «Полет» Алексей Бакаев.

«Мы продолжаем совершенствовать изобретение, на данный момент уже создан макет нового образца антенны с улучшенными аэродинамическими характеристиками», — сообщил Бакаев.

По его словам, новая антенна позволит значительно увеличить надежность и дальность радиосвязи между российскими сверхзвуковыми самолетами и наземными центрами управления, а также при взаимодействии воздушных судов друг с другом.

Ранее сообщалось о беспокойстве США в связи с ростом боевого потенциала ВКС РФ, который проявляется в решительной защите воздушных рубежей России.