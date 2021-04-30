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Экономист рассказал, какие продукты могут подорожать из-за нестабильности валют
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Экономист рассказал, какие продукты могут подорожать из-за нестабильности валют

Экономика
Экономист рассказал, какие продукты могут подорожать из-за нестабильности валют
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В случае резкого повышения доллара и девальвации рубля россиянам стоит готовиться к увеличению стоимости потребительской корзины и очередному росту цен на отдельные импортные товары и услуги, отмечает доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС, кандидат экономических наук Артем Голубев.

Как ФАН рассказал экономист, из-за девальвации возможен рост цен на импортные товары, номинированные в иностранной валюте, но продающиеся в России в рублях. Подорожание также ждет отечественную продукцию, которая частично состоит из привозного сырья или иностранных комплектующих.

«В ближайшее время ценники будут однозначно более высокими для многих фруктов и овощей. То же самое касается электроники и автомобилей», — подчеркнул Артем Голубев.

Экономист рассказал, какие продукты могут подорожать из-за нестабильности валют
pixabay.com  / 

При этом эксперт отметил, что реальные располагаемые доходы населения не растут на протяжении шести лет. Все большую долю заработанных средств граждане тратят на продукты питания.

«В среднем в супермаркетах люди сейчас оставляют около 60–65% своей ежемесячной зарплаты. Продовольственная инфляция особенно чувствительна для тех, кому приходится экономить на еде, поскольку иных способов экономии уже не остается», — пояснил экономист.

Среди причин повышения стоимости продуктов доцент, помимо девальвации рубля, назвал низкую конкуренцию компаний-производителей на внутреннем рынке и существующий запрет на поставку продовольствия из-за рубежа.

Текущий кризис, по мнению эксперта, может повторить ситуацию 2014–2015 годов, когда резкая девальвация национальной валюты осенью сменилась сначала ее укреплением, а затем еще более сильным падением — до 86 рублей за доллар.

Экономист рассказал, какие продукты могут подорожать из-за нестабильности валют
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Однако Голубев подчеркивает, что для более значительного падения рубля, чем в марте 2020 года, воедино должны сложиться сразу несколько негативных тенденций, в том числе усиление санкционного давления Запада на Россию, резкое снижение цен на нефть и другие сырьевые товары, составляющие основу российского экспорта.

«В качестве возможных шоковых сценариев можно выделить частичный или полный запрет на покупку западными странами российской нефти. В этом случае и 100 рублей за доллар — не предел. Гипотетически это возможно, когда российская нефть будет замещена углеводородами из других стран: при наращивании поставок нефти на внешний рынок со стороны Саудовской Аравии и снятии американских санкций на поставку нефти с Ирана. Тем не менее такой ход событий сейчас выглядит маловероятным», — заключил эксперт.

Ранее аналитики спрогнозировали курс рубля на начало мая. Эксперты не исключили, что российская валюта немного ослабнет — ближе к 75 рублям за доллар.

рубль рост цен потребительская корзина девальвация валюты
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