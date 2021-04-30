Кремль: конкретной информации о встрече Путина и Зеленского пока нет

Москва, 30 апреля. Россия не получила конкретных данных о вероятной встрече президента РФ Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Так сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Администрация президента по-прежнему ждет от Киева предложений о встрече президентов, добавил Песков в ходе брифинга. Он отметил, что не знает, готовится ли встреча в Ватикане, о которой ранее сказал Зеленский.

Украинский лидер недавно предложил Владимиру Путину провести переговоры на территории Донбасса. Президент России ответил, что готов принять коллегу в Москве. В Кремле подчеркнули, что глава РФ не станет обсуждать с Зеленским ситуацию на востоке Украины. Его интересуют только взаимоотношения между Москвой и Киевом.