Компанию Apple обвинили в очередном нарушении антимонопольных норм ЕС

Брюссель, 30 апреля. Еврокомиссия обвинила американскую компанию Apple в еще одном нарушении антимонопольных норм Евросоюза, следует из распространенного ЕК документа.

Согласно обвинению, система оплаты музыкального стриминга в приложении App Store значительно завышает расходы на конкурирующие платформы. Еврокомиссия намерена взыскать с Apple штраф в размере 10% годового дохода компании.

ФАС России оштрафовала Apple на почти 12 млн долларов за нарушение антимонопольного законодательства. Одним из основания для взыскания стало ограничение компанией приложений разработчиков для родительского контроля.