Экономист рассказал о работе немецких компаний в России во время пандемии

Директор филиала «Северо-Запад» Российско-Германской внешнеторговой палаты Владимир Никитенко на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на немецкие компании, ведущие свой бизнес в России.

«В первые месяцы пандемии были немного нарушены цепочки поставок. Это всемирная проблема. Подорожал ряд товаров, но компании быстро адаптировались. Я благодарен администрациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые быстро подключились к процессу, не дали компаниям остановиться. С соблюдением эпидемиологических норм все инвесторы продолжили свою работу», — сказал он.

Никитенко признался, что немецкие компании, функционирующие в РФ в условиях пандемии, чувствуют себя уверенно.

«Мы проводим опросы делового климата. И можно сказать, что ситуация слегка ухудшилась, но, по моим данным, из-за пандемии никто не покинул рынок. В этом году планируется открыть новые немецкие производства на территории Санкт-Петербурга и области. Прошли через кризис очень уверенно. Хочется отметить роль государства в этом процессе. Правительство России достаточно гибко подходит к возможностям и дает бизнесу работать», — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что пандемия повлияла на бизнес всего мира, но Россия пострадала меньше других стран.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Российская экономика пострадала от коронавируса не так сильно. Спад, который мы сейчас наблюдаем по итогам года, существенно ниже, чем в странах Западной Европы», — подытожил Никитенко.

Ранее ФАН сообщал, что Россия и Германия начнут совместное производство водорода.