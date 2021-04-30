Экономист рассказал о работе немецких компаний в России во время пандемии

Директор филиала «Северо-Запад» Российско-Германской внешнеторговой палаты Владимир Никитенко на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» рассказал, как пандемия коронавируса повлияла на немецкие компании, ведущие свой бизнес в России.
«В первые месяцы пандемии были немного нарушены цепочки поставок. Это всемирная проблема. Подорожал ряд товаров, но компании быстро адаптировались. Я благодарен администрациям Санкт-Петербурга и Ленинградской области, которые быстро подключились к процессу, не дали компаниям остановиться. С соблюдением эпидемиологических норм все инвесторы продолжили свою работу», — сказал он.
Никитенко признался, что немецкие компании, функционирующие в РФ в условиях пандемии, чувствуют себя уверенно.
«Мы проводим опросы делового климата. И можно сказать, что ситуация слегка ухудшилась, но, по моим данным, из-за пандемии никто не покинул рынок. В этом году планируется открыть новые немецкие производства на территории Санкт-Петербурга и области. Прошли через кризис очень уверенно. Хочется отметить роль государства в этом процессе. Правительство России достаточно гибко подходит к возможностям и дает бизнесу работать», — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что пандемия повлияла на бизнес всего мира, но Россия пострадала меньше других стран.
«Российская экономика пострадала от коронавируса не так сильно. Спад, который мы сейчас наблюдаем по итогам года, существенно ниже, чем в странах Западной Европы», — подытожил Никитенко.
Ранее ФАН сообщал, что Россия и Германия начнут совместное производство водорода.