Пасха 2021: история и традиции, как празднуют, что нельзя делать, поздравления

Пасха — главный христианский праздник и главное событие, давшее начало существованию христианства как всемирной религии. Праздник отмечается в память истории Воскресения из мертвых сына Божьего Иисуса Христа, который добровольно принес себя в жертву, искупив первородный грех и став Спасителем человечества.

Христианская легенда о воскресшем боге не является уникальной, это тема многих более древних религиозных культов земледельческих народов, связанных с сезонными циклами природы. Воскресение Христово так же, как и более древние культы, является символом и праздником весеннего возрождения природы.

Христианская Пасха событийно связана с еврейским праздником Песах, который посвящен Исходу из Египта. Постепенно христианская Пасха далеко отошла от своих еврейских корней и стала поистине всемирным праздником. О том, почему различные конфессии отмечают Пасху в разное время, читайте в материале ФАН.

Символы Пасхи

Символы Пасхи — это куличи, символизирующие церковь — дом Христа; крашеные яйца — символ вечной жизни и Воскресения; в западной традиции богатство и плодородие символизирует пасхальный заяц или кролик.

В православии неотъемлемой частью Пасхи являются крестный ход, традиция встречать Благодатный огонь, а также колокольный звон.

Пасха отмечается 40 дней, и все это время верующие обмениваются апостольскими приветствиями, которые звучат так:

«Христос воскрес! — Воистину воскрес!»

При пасхальном приветствии принято троекратно целоваться, однако из-за пандемии верующим советуют не злоупотреблять этой традицией.

Федеральное агентство новостей /

Традиции Пасхи

На Руси Пасху всегда отмечали широко. Это было время веселья, угощений, приема гостей, визитов, массовых гуляний и развлечений для детей и взрослых.

После пасхального богослужения принято разговеться кусочком кулича и крашеным яйцом, а также вином (последнее — не обязательно и, естественно, только для взрослых). Разговение символизирует окончание поста, при этом считается, что воскресший Христос радостно принимает всех, вне зависимости от того, постился человек или нет.

Церковь не одобряет такие пасхальные «забавы», как безудержное чревоугодие и злоупотребление алкоголем. Также церковь не рекомендует посещать на Пасху кладбища, поскольку это время, когда радость встречи воскресшего Христа не принято делить даже с усопшими близкими. Традиция посещать кладбища в первый день Пасхи во многом советская: тогда другие религиозные отправления были запрещены или не одобрялись властями.

Тем не менее власти и церковь с пониманием относятся к этой традиции, поэтому на Пасху повсеместно выделяется дополнительный транспорт до кладбищ.

По церковным правилам, после наступления Пасхи первым днем, когда стоит посетить кладбище, является Радоница, которая в 2021 году приходится на вторник, 11 мая (в некоторых регионах этот день объявлен выходным).

Федеральное агентство новостей /

Что нельзя делать

На Руси считалось, что на Пасху нельзя грустить, проводить время в одиночестве, проявлять скупость, злиться, завидовать, а также поститься. Тем, кто без уважительной причины пренебрегал пасхальным весельем, сулили всяческие беды, неудачи в сердечных делах и утраты. В инфографике ФАН отражены некоторые народные традиции, связанные с Пасхой.

Поздравления с Пасхой для близких

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Пусть Пасха принесет тепла,

Надежду, радость и достаток,

Душа чтоб пела и цвела

И каждый миг чтоб был нам сладок!

Пусть Воскресение Христово

Подарит каждому из нас

Любовь и радость, наслажденье

И блеск веселых ярких глаз!

Федеральное агентство новостей /

***

С Пасхой Светлой поздравляю!

И от сердца всем желаю

Жизни радостной и доброй,

Дружбы крепкой и сердечной

И кусочек кулича

У прозрачного ручья,

Жить по совести и чести.

С Пасхой всех! Христос воскресе!

***

Разукрашенные яйца,

Куличи освящены.

За окном поют синцы,

Радость солнца и весны.

Все вокруг с утра сияет

В яркой синеве небес.

Все друг друга поздравляют:

С праздником! Христос воскрес!