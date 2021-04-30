В России состоялся эксперимент «Эскиз» по отработке полета к Луне

Москва, 30 апреля. Российский институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН провел эксперимент «Эскиз» в рамках подготовки лунной миссии на перспективном космическом корабле «Орленок».

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ИМБП.

«Эксперимент завершен, участники чувствуют себя хорошо», — отметили представители института.

Исследование проводилось среди добровольцев, которые были выбраны из числа сотрудников ИМБП. Шесть человек (две девушки и четверо мужчин) провели в изолированном модуле площадью всего восемь квадратных метров две недели.

Ранее сообщалось о большом научно-техническом потенциале будущей российской станции на околоземной орбите.