Риск купить проблемную квартиру на юге России вырос вместе с ценами

Сочи, 30 апреля. Аналитики портала «Мир квартир» зафиксировали заметный рост стоимости жилой недвижимости в курортных городах Российской Федерации.

За последний год новостройки на побережье Краснодарского края выросли в цене на 21%. Прирост в 8% отмечался с начала 2021 года, сообщили эксперты. При этом на вторичном рынке юга страны цены повысились на 7% и 16% соответственно.

Больше всего увеличились цены и спрос в Сочи. В Геленджике новостройки подорожали за год на 22,9%, а вторичка — на 16,4%. В Крыму новые дома подорожали до 18%, пишет «Российская газета».

«Рост цен эксперты связывают, в первую очередь, с пандемией и нестабильной ситуацией в экономике», — говорится в статье.

Иногородним покупателям при этом советуют ознакомиться с особенностями местного рынка, чтобы не нарваться на проблемное жилье. К примеру, в Геленджике фиксируют проблемы с водоснабжением: можно купить квартиру в многоэтажке без подключения к коммуникациям. На юге в целом немало проблемных домов, предупреждают эксперты желающих обладать курортной недвижимостью.

Стоимость аренды жилья в Сочи оказалась заметно выше, чем в Москве. Хорошая студия в центре города или однокомнатная квартира с бабушкиным ремонтом обойдется арендаторам в 80 тысяч рублей, выяснили в Федеральном агентстве новостей.