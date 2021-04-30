Полицейского из Крымска заподозрили в получении крупной взятки

Крымск, 30 апреля. В отношении сотрудника МВД следователи Крымского района возбудили уголовное дело. Старший участковый подозревается в получении взятки в значительном размере.

Из материалов уголовного дела следует, что оперативники проводили проверку предприятия, с территории которого украли материальные ценности. Под подозрение полицейского попал 24-летний мужчина, который не имел отношения к совершению данного преступления. Зная о его непричастности к краже, сотрудник потребовал от мужчины 100 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности и вынесение постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.

Гражданин согласился, но позже обратился к правоохранителям. Подозреваемый в преступлении взял деньги в своем кабинете. В этот момент действия были пресечены полицией. Злоумышленник признал свою вину в получении взятки. Расследование уголовного дела продолжается.

