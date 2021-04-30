Песков оценил актуальную ситуацию с коронавирусом в России

Москва, 30 апреля. Эпидемия коронавируса в России продолжается, заболевание пока не ушло с территории страны. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Пандемия коронавируса продолжается в стране, российские врачи все еще фиксируют новые случаи заболевания COVID-19. Жителям России необходимо придерживаться рекомендаций по нераспространению коронавируса в стране в период длинных майских выходных, подчеркнул Песков.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предложила сделать дни с 1 по 10 мая непрерывными выходными, чтобы сократить распространение COVID-19 в этот период. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею и подписал соответсвующий указ.