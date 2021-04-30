Близится сезон отпусков. Несмотря на то что пандемия сильно скорректировала планы россиян, люди уже во всю смотрят авиабилеты в теплые страны, чтобы наконец погреться на солнышке и искупаться в море. Поскольку многих впереди ждет длительное воздушное путешествие, мы решили узнать, что можно и что нельзя провозить в ручной клади в самолете в 2021 году. За достоверной информацией мы обратились к адвокату Екатерине Антоновой.

Что можно брать в самолет

Начнем с закона, в котором говорится, что авиаперевозчики вправе самостоятельно устанавливать правила бесплатного провоза багажа. Эта норма определяет вес и габариты ручной клади, которую путешественник может взять с собой на борт самолета.

Причем в качестве ручной клади, как правило, принимаются вещи, которые не содержат запрещенных веществ и предметов, подходят по весу и размерам, а также не угрожают безопасности всем находящимся в самолете людям. Стоит отметить, что допустимые габариты и вес устанавливает сам перевозчик, поэтому с ними нужно ознакомиться еще на этапе покупки билетов.

Также путешественники могут взять с собой на борт в качестве ручной клади некоторые вещи, за которые с них не будет взиматься дополнительная плата. Наш эксперт перечислила их:

рюкзак или сумочка, которые подходят по весу и габаритам;

цветы в букете;

верхняя одежда;

еда для ребенка;

детская коляска;

диетическая пища на время полета для тех, кому это необходимо;

костыли или трости; инвалидная коляска, подходящая по габаритам, установленным перевозчиком;

запечатанные товары, приобретенные в duty-free.

В ручную кладь можно поместить следующие косметические средства и средства гигиены:

тушь, подводку для глаз, тени;

кремы, гели, бальзамы и молочко для тела;

скраб, шампунь, маски, мыло;

помаду, пудру, румяна;

духи;

зубную пасту;

жидкость для линз.

Что касается наших четвероногих друзей, в салон самолета действительно разрешается брать питомцев. Однако есть важный нюанс: животное обязательно должно находиться в переноске, при нем должно быть разрешение ветеринара на провоз животного в самолете. Кроме того, вес питомца вместе с переноской не должен превышать 8 килограмм. У каждой авиакомпании свои требования, поэтому перед путешествием со своим пушистым другом стоит ознакомиться с правилами на сайте авиаперевозчика.

Среди общих правил можно выделить следующие:

размер контейнера должен составлять 105–135 сантиметров по сумме трех измерений;

переноска должна хорошо вентилироваться и иметь глухое надежное дно;

переноска может быть как пластиковой, так и текстильной;

внутри переноски питомец должен умещаться в полный рост;

после посадки на борт контейнер с животным нужно разместить под впереди стоящим сидением;

животное должно находиться внутри переноски на протяжении всего полета.

Стоит отметить, что те, кто берет с собой негабаритный багаж или домашних животных в переносках, оплачивают провоз, исходя из веса и габаритов. Причем цены у каждого перевозчика свои, поэтому стоит уточнить этот нюанс заранее!

фото из личного архива Екатерины Антоновой /

Что запрещено брать с собой на борт самолета

Что самое главное на борту самолета? Конечно, безопасность. Чтобы ее обеспечить, во всех авиакомпаниях установлены определенные ограничения, касающиеся багажа и ручной клади. В первую очередь, ограничения распространяются на любые жидкости. Так, допустимый объем емкости с жидкостью, которую турист собирается взять на борт самолета, не должен превышать 100 миллилитров. Причем каждая авиакомпания регулирует этот вопрос по-своему. Однако есть установленные стандарты, к примеру тару нужно изолировать от остальных вещей, при этом ее необходимо плотно закрыть, чтобы жидкость не выливалась.

Во время беседы с нашим изданием адвокат обратила внимание и на ограничения по объему жидкости и классической аптечки. Так, стандартную аптечку, в которую входят обезболивающие таблетки, жаропонижающее средство, антисептики, можно положить в ручную кладь. Однако тут важно проконтролировать, чтобы объем всех емкостей не превышал 100 миллилитров. Кроме того, эксперт обратила внимание, что лекарства не стоит перекладывать или переливать в другие тары. Упаковка должна быть оригинальной.

Как мы говорили ранее, во время полета очень важна безопасность. Поэтому на борт нельзя брать предметы, которые могут нанести ущерб как самолету, так и пассажирам и членам экипажа. Среди них:

спицы для вязания;

штопоры;

ножницы и ножи;

наборы для маникюра;

горючие вещества;

опасные химические вещества.

Федеральное агентство новостей /

Также эксперт обратила внимание, что к полетам не допускаются брахицефальные собачьи породы: мопсы, шарпеи, бульдоги, мастифы и многие другие. У путешественников не получится взять с собой на борт и тех животных, которые могут находиться только в воде, а еще грызунов, членистоногих, очень больших и хищных животных и питомцев с серьезными заболеваниями.

Поэтому прежде чем покупать билеты, обязательно ознакомьтесь с правилами авиакомпании, услугами которой вы собираетесь воспользоваться. Так вы сможете избежать неприятных сюрпризов, которые коснутся вашего багажа, и обезопасите себя от споров и конфликтов, иногда случающихся между туристами и представителями авиаперевозчиков.