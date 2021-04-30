Азиатско-Тихоокеанский банк выставлен на продажу

Москва, 30 апреля. Центробанк РФ открыл сбор заявок инвесторов на участие в покупке «Азиатско-Тихоокеанского банка» (АТБ). Об этом сообщается на официальном сайте финансового регулятора.

По итогам рассмотрения заявлений от заинтересованных лиц Банк России примет решение о дальнейших способах продажи акций АТБ, следует из текста. Подать заявку можно в течение пяти дней — с 28 июня по 2 июля 2021 года.

ЦБ стал владельцем больше 99,99% акций Азиатско-Тихоокеанского банка в результате его санации. Согласно данным регулятора, в настоящий момент АТБ соблюдет все обязательные нормативы, обеспечена стабильная доходность организации.

АТБ является первой санируемой компанией, которую Центробанк выставил на продажу. Впервые это было сделано в марте прошлого года, однако на тот момент процедуру пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Также Центральный банк РФ сообщил об отсутствии планов по закупке золота в пользу резервов. В настоящее время регулятор не рассматривает возобновление таких операций, заявила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева на международном банковском форуме «Казначейство».