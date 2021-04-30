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Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась. События дня

Видео
Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась. События дня
Global Look Press  /  Zhang Ling/Xinhua

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась

Перестрелка вновь ведется на границе двух государств Кыргызстана и Таджикистана, передает киргизское агентство со ссылкой на УВД Баткенской области. Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран. Столкновения между пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. 20 человек погибли. Позже стороны договорились о прекращении огня. Однако около 11.00 утра прозвучали выстрелы. На данный момент в трех селах Баткенской области ввели режим ЧС.

В Германии рассказали о «ведущих к голоду и разрухе» санкциях против России

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась. События дня
facebook.com  / Waldemar Herdt MdB

В интервью депутат бундестага Вальдемар Гердт объяснил, кому выгодны вводимые против России ограничения. По словам политика, никто не заинтересован в отключении России от SWIFT и закрытии «Северного потока – 2», кроме «третьей стороны». Герд не пояснил, кого имеет ввиду под «третьей стороной», но подчернил, что недружественные действия в адрес РФ могут вызвать «хаос, разруху и голод». Депутат подчеркнул, что Европарламент не имеет полномочий на остановку строительства газопровода или отключение от SWIFT. Политик добавил, что отказ от «Северного потока – 2» серьезно скажется на экономическом положении Германии.

Ракетный крейсер «Москва» успешно поразил цель во время учений в Черном море

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась. События дня
Федеральное агентство новостей  / Андрей Союстов

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» успешно поразил цель, имитирующую корабль условного противника, сообщили в пресс-службе Черноморского флота. Накануне крейсер вышел в Черное море, чтобы выполнить учебно-боевые упражнения, в частности, отработать действия по применению главного ракетного комплекса «Базальт». Для обеспечения безопасности морской полигон и прилегающая акватория были закрыты для судоходства. В закрытии района принимали участие более 20 боевых кораблей.

В России выявили 8731 случай COVID-19 за сутки

Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась. События дня
Агентство городских новостей Москва  / Сергей Киселев

За последние сутки в России подтверждены 8731 случай новой коронавирусной инфекции, из них 43% не имели клинических проявлений болезни. 8406 заболевших выздоровели, 397 — скончались. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции. Наибольшее количество новых случаев — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области.
санкции россия черное море таджикистан киргизия новости политика крейсер коронавирус covid-19
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