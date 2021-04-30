Россиянам объяснили, как выбрать хороший кагор к Пасхе

Москва, 30 апреля. Специалисты Роскачества подготовили россиянам рекомендации для выбора качественного кагора к празднику Светлой Пасхи.

Цвет хорошего кагора должен быть насыщенно красным, качественный напиток этого сорта практически непрозрачный. Такое вино отличается ароматами фруктового джема, ягод и ванили. Шоколадное послевкусие характерно для этого сорта.

Специалисты рекомендует употреблять кагор охлажденным до 16–18 градусов. Традиционный кагор хорошо сочетается с такими сладостями, как пасха или куличи. Качественное вино этого сорта должно обязательно содержать указания «вино крепленое» или надпись «вино ликерное» на упаковке.

Кагор считается церковным вином, поэтому россиянам не стоит злоупотреблять этим напитком. Такое вино в христианстве символизирует кровь Иисуса Христа, напомнили специалисты Роскачества.