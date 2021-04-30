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Предприниматели России могут бесплатно получить землю на Ямале
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Предприниматели России могут бесплатно получить землю на Ямале

Экономика
Предприниматели России могут бесплатно получить землю на Ямале
mo-yamal.ru  /  Пресс-служба Администрации МО Ямальский район

Мурманск, 30 апреля. Россияне могут получить участок на Ямале в рамках программы «Арктический гектар». Землю можно использовать пять лет, после чего необходимо взять ее в собственность или аренду.

Реализацию этой программы следует осуществлять с опорой на проекты в сфере малого и среднего предпринимательства (МСП). Такую рекомендацию дал доцент кафедры госуправления и публичной политики института общественных наук РАНХиГС Александр Воротников.

Он отметил, что осваивать территорию Арктики необходимо совместно с резидентами зоны, потому важно ориентироваться на мелкие бизнесы. Также решения можно согласовывать с Общественным советом, чтобы учесть мнение коренных северных жителей, передает слова Воротникова телерадиокомпания «Ямал-регион».

Эксперт призвал систематизировать меры поддержки получателей северных гектаров. По его словам, люди не осведомлены о многих инструментах, поэтому следует создать единое окно и повысить информирование.

Инфраструктура арктической зоны требует развития. Такое заявление сделал депутат петербургского ЗакСа Алексей Цивилев в ходе онлайн-эфира на тему «О чем скажет президент России в послании Федеральному собранию» в медиацентре «Патриот».

арктика ямал предприниматели
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