Анну Калашникову госпитализировали после падения в обморок в элитном ресторане

Москва, 30 апреля. Актриса, певица и светская львица Анна Калашникова оказалась в клинике после неприятного инцидента. Знаменитость потеряла сознание после ужина в элитном московском ресторане.

Вечером 29 апреля Калашникова побывала в клубе Guilty pleasure и поздравила актрису Дарью Егорову и блогера Александру Кошкину с презентацией нового сингла «Горю на танцполе». Затем актриса отправилась на ужин с друзьями, но после посиделок с приятелями внезапно упала в обморок. Певицу госпитализировали в расположенную поблизости частную клинику.

«Видимо, на фоне переутомления, перелетов и прочих волнений у Ани упало давление и случился обморок», — рассказала пресс-секретарь светской львицы Анна Чмерина.

Поскольку Калашникова жаловалась на сильное головокружение и тошноту, медики оставили ее на ночь в больнице. Актрису пообещали отпустить домой после обследования.

Как сообщила пресс-секретарь kp.ru, состояние певицы может быть связано с премьерой ее нового сингла «Гагарин», из-за которого светскую львицу затравили в соцсетях. Пользователей возмутило, что знаменитость поет о герое в нижнем белье.

Анна Калашникова готовится к свадьбе с бизнесменом Иваном Семеновым. Актриса ранее рассказывала, как планирует провести роскошное торжество в честь бракосочетания.