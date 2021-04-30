NI: лазерная «пушка» Пентагона спасет ВС США от воздушных угроз

Вашингтон, 30 апреля. Руководство ВС США намерено уничтожать воздушные вражеские цели, сжигая их при помощи лазера, рассказали американские эксперты.

Пентагон намеревается развернуть вооружение на основе лазера для защиты передовых операционных баз от беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских и минометных снарядов, а также крылатых ракет противника, пишет военный аналитик Крис Осборн в своем материале для The National Interest, эксклюзивный перевод которого представляет Федеральное агентство новостей.

Лазерное оружие, имеющее интегрированные датчики, радары и системы управления огнем, позволит американским военнослужащим выжигать любые угрозы с воздуха за считанные секунды, уверен эксперт. По его словам, подобное вооружение должно появиться в армии Соединенных Штатов уже к 2023 году. Он напомнил, что еще в 2008 году самолету Boeing, оборудованному лазерной «пушкой» удалось уничтожить БПЛА в ходе испытаний на ракетном полигоне White Sands, за которыми наблюдали разработчики системы.

Американские инженеры в последние годы разрабатывают установку под названием High Energy Laser, состоящую из 10-киловаттного лазера и грузовика, на которую смонтирован излучатель, объяснил Осборн. Он подчеркнул, что военные намерены довести мощность лазера до 100 киловатт, что должно спасти ВС США от угроз с воздуха.

«Опорные тепловые и энергетические подсистемы будут модернизированы для поддержки еще более мощных твердотельных лазеров. Эти обновления увеличат эффективную дальность действия лазера и уменьшат необходимое время воздействия на цель», — приводит эксперт заявления представителей ВС США.

Ранее аналитики из Соединенных Штатов рассказали о планах Пентагона по использованию лазерных установок для борьбы с роями атакующих вражеских беспилотников.