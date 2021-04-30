Лещенко признался, что не расстраивается из-за отсутствия детей

Москва, 30 апреля. Знаменитый эстрадный исполнитель Лев Лещенко высказался об отсутствии детей. Певец признался, что абсолютно не переживает по этому поводу.

По словам артиста, они с супругой Ириной думали о рождении ребенка, но в итоге ничего не получилось. Лещенко и его жена предпринимали усилия, однако в те времена медицина еще не шагнула так далеко, как сейчас.

«Тогда это было достаточно неорганизованно. Достаточно в примитивных формах существовало. Мы пытались сделать репродукцию, но не получалось», — отметил исполнитель.

Со временем певец просто смирился с отсутствием детей. Эту ситуацию он считает проблемой, которую им нужно было преодолеть вместе с супругой.

«И мы ее преодолели. И я ничуть об этом не расстраиваюсь, абсолютно. Тем более, что мы не жили в раздрае. У нас согласие. Чего тут переживать и расстраиваться?» — сказал Лещенко в программе «Судьба человека» на канале «Россия-1».

До встречи с нынешней женой Лев Лещенко десять лет был женат на актрисе и певице Алле Абдаловой. Говоря о причине развода с первой супругой, певец отмечал, что у них был «институтский брак».