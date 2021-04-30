Эфир: Перспективы развития российско-немецкого бизнеса — итоги Недели Германии в Петербурге

В пресс-центре Медиагруппы «Патриот» в пятницу, 30 апреля, в 11:30 состоялась пресс-конференция на тему «Перспективы развития российско-немецкого бизнеса: итоги Недели Германии в Петербурге».

В ходе конференции участники обсудили, какие сферы сотрудничества России и Германии в части развития водородной энергетики наиболее перспективные, поговорили о развитии пивной отрасли двух стран. Рассказали о немецких венчурных инвестициях в развитие российских стартапов, инновационный транспорт и мобильность будущего.

В мероприятии приняли участие:

Анастасия Михальченко , директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области»;

, директор ГКУ «Агентство экономического развития Ленинградской области»; Владимир Никитенко , директор филиала «Северо-Запад» Российско-Германской внешнеторговой палаты;

, директор филиала «Северо-Запад» Российско-Германской внешнеторговой палаты; Александр Щелканов , доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, эксперт ленинградского областного отделения «Деловой России»;

, доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ, эксперт ленинградского областного отделения «Деловой России»; Олег Бочтарев , руководитель дирекции по инновациям ПАО «Кировский завод».

, руководитель дирекции по инновациям ПАО «Кировский завод». Катч-Эгли Уте, заместитель генерального консула Германии в Петербурге.

В рамках пресс-конференции спикеры затронули тему объема инвестиций из Германии в Россию в условиях пандемии, влиянии идеологии «зеленых» в Германии на структуру немецкой экономики и ее партнерские отношения с российскими компаниями.