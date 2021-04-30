Троица застройщиков из Краснодара попала за решетку за крупное мошенничество

Краснодар, 30 апреля. Суд вынес приговор трем фигурантам, виновным в совершении крупного мошенничества в сфере строительства жилья.

По данным источника ФАН, Г. Дьяков проведет в колонии семь лет, И. Гайворонский — 5,5 года, А. Цегельников — пять лет. Кроме того, преступники обязаны выплатить крупный штраф.

Следствие доказало, что указанные лица были непосредственно связаны со строительством жилого комплекса в Краснодаре. Возведение домов было начато в 2014 году, спустя два года стройка остановилась. Фигуранты совершили аферу, обманув более тысячи человек на 754 миллиона рублей, сообщал ФАН.