«Газпром» может столкнуться с новыми исками от «Нафтогаза»

Киев, 30 апреля. Председатель правления компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил о возможности новых судебных исков к российскому «Газпрому».

Глава НАК «Нафтогаз Украины» не исключил возможность новых исков к компании «Газпром». Об этом пишет РИА Новости.

Новый глава украинской компании отметил, что Киев не перестанет вести целенаправленную кампанию против достройки проекта газопровода «Северный поток —2». В «Нафтогазе» ожидают, что Соединенные Штаты и Германия окажут поддержку Украине в разрешении этого вопроса.

Олег Немчинов, занимающий должность представителя Кабинета министров Украины, ранее объяснял, почему предыдущий глава концерна был уволен. Прежний руководитель находился на этой должности с весны 2014 года, однако отрицательные финансовые результаты «Нафтогаза» привели к рокировкам в топ-менеджменте госкомпании.

Соединенные Штаты Америки выразили обеспокоенность решением, принятым на Украине. Глава пресс-службы Государственного департамента Нед Прайс прокомментировал ситуацию относительно изменений в украинской компании по добыче и переработке нефти и газа «Нафтогаз».