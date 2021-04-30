Суд доказал причастность россиянина к атаке на Ботлихский район в составе банды Басаева

Краснодар, 30 апреля. Полиция расследует уголовное дело в отношении жителя Краснодарского края, участвовавшего в нападении на российских военных в 1999 году.

Сотрудники ФСБ и МВД задержали россиянина по подозрению в нападении на Ботлихский район Республики Дагестан в составе террористической банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба в 1999 году, сообщает пресс-служба СК РФ. Мужчину обвиняют в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

По версии следствия, задержанный стал членом группировки в июле 1999 года, а уже через месяц в составе группы боевиков напал на российских военных, обеспечивавших общественную безопасность и наводивших конституционный порядок на территории района. В результате происшествия были убиты 33 человека, еще 34 пострадали.

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