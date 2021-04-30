Борис Миронов занял пост главного тренера хоккейного «Спартака»

Москва, 30 апреля. Столичный «Спартак» объявил о назначении 49-летнего Бориса Миронова на пост главного тренера.

Борис Миронов сменил Олега Знарка на посту главного тренера «Спартака». Соответствующую информацию на официальном сайте опубликовала пресс-служба московского клуба. Со специалистом был заключен контракт на два сезона. Миронов ранее занимал пост тренера «Красной Армии», с которой выигрывал Кубок Харламова. Кроме того, специалист работал в нижнекамском «Нефтехимике».

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