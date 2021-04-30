Инновационные кроссоверы от Toyota обзаведутся автопилотом

Тоета, 30 апреля. Автомобильная корпорация Toyota планирует инвестировать 803 млн долларов в создание двух моделей электрифицированных «умных» внедорожников.

Американский завод компании в Принстоне, штат Индиана, может получить 803 млн долларов инвестиций в новый проект от Toyota. В компании решили создать ультрасовременные внедорожники. Об этом пишет портал Car.ru.

Одним из двух новых автомобилей компании станет Lexus, другой будет выпускаться под брендом Toyota. Известно, что новинки обзаведутся полуавтопилотом. Обе модели представляют собой 8-местные просторные внедорожники. Некоторые эксперты считают, что один из автомобилей получит название Grand Highlander.

Новые машины будут выпускаться с предустановленной технологией Teammate, которая также появится в Lexus LS 2022. Система сможет работать в одной полосе движения на некоторых магистралях, согласовывать смену полосы, функционировать в условиях пробок, а также передвигаться по транспортным развязкам.

Совсем недавно автолюбители-фотошпионы сумели сфотографировать новый SUV от Toyota под названием Land Cruiser 300. Партия внедорожников была заснята на камеру на одной из стоянок автомобильного предприятия.