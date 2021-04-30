Застройщики из Краснодара пойдут под суд за хищение денег жильцов

Краснодар, 30 апреля. Застройщиков жилого комплекса Мультиплекс «КИНО» обвиняют в мошенничестве в сфере долевого строительства.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении застройщика и генподрядчика жилого комплекса на Уральской, возведение которого началось еще в 2014 году.

По предварительным данным, более тысячи человек признали потерпевшими в результате махинаций обвиняемых. Общая сумма причиненного жильцам ущерба составляет более 750 млн рублей.

Дольщики из Краснодара и Сочи получат более миллиарда за недостроенные дома, сообщал ФАН.