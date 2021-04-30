Минпросвещения РФ скорректирует образовательные программы в колледжах к сентябрю

Москва, 30 апреля. Корректировка образовательных программ в колледжах завершится к 1 сентября, заявили в Министерстве просвещения Российской Федерации.

Уже организована работа в этом направлении и назначены ответственные лица, подчеркнули в российском ведомстве. В Минпросвещения РФ ранее рассказали о планах заменить часть учебников по истории, где не полностью отражены события Сталинградской битвы.

О существовании такой литературы заявил президент РФ Владимир Путин в ходе обращения с посланием Федеральному собранию. После выступления главы государства ответственные ведомства провели проверку. Изменения позволят усилить контроль качества учебников, отметил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.