В Минобороны РФ раскрыли детали подготовки к международному форуму «Армия-2021»

Москва, 30 апреля. Структуры Минобороны РФ ведут активную подготовку к участию в форуме «Армия-2021», заявил руководитель Департамента информационных систем генерал-лейтенант Олег Масленников.

По его словам, одной из приоритетных задач департамента будет трансляция Международного военно-технического форума «Армия-2021», а также Армейских международных игр как для российских зрителей, так и на территории стран-участниц.

Помимо этого, ведется подготовка к участию в круглом столе «Цифровая трансформация ВС РФ на основе цифровых платформ» и конгрессе «Технологии искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства». В ходе данных мероприятий участники смогут высказать свои точки зрения на тему цифрового переформатирования Российской армии.

«В круглом столе примут участие ведущие специалисты в области IT-индустрии. Заявки для участия в данных мероприятиях подали более 30 организаций», — указал Масленников.

Также во время форума планируется демонстрация автоматизированной системы идентификации и учета военнослужащих «Паспорт».

До этого сообщалось, что огнеметные подразделения войск РХБ защиты РФ продемонстрируют свои возможности в рамках программы МВТФ «Армия-2021».