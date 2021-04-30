Поиски пропавшего в декабре юноши из Новосибирска завершились трагедией

Новосибирск, 30 апреля. Сгнившее тело 21-летнего жителя города обнаружили в лесополосе в Бердске. Молодого человека искали с 13 декабря 2020 года.

Пока не известно, от чего погиб юноша. Для установления точной причины его смерти следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. По факту обнаружения трупа также назначены соответствующие мероприятия.

Ранее сообщалось, что сибиряк пропал и не выходил с родными на связь. Когда он исчез, обеспокоенные родственники обратились в полицию и к волонтерам. Молодой человек не появлялся на работе, а также дома.

Волонтеры нашли под Новосибирском тело пропавшего шестилетнего мальчика. Его обнаружили мертвым на берегу реки Власиха, сообщал ФАН.