С каждым годом в нашей стране все больше и больше бездомных животных. Несмотря на принимаемые законы, которые подразумевают отлов и стерилизацию четвероногих, на улицах по-прежнему очень много собак и кошек. А ведь они так хотели бы оказаться в теплом и уютном доме.

Здесь не стоит винить животных, поскольку в их неконтролируемой популяции виноваты исключительно люди. Близится май, а с ним и дачный сезон. Как правило, люди, выезжающие за город, увидев на улице милого котенка, сразу же пристраивают его. Кормят, предоставляют дом, играют с ним, а с наступлением холодов внезапно уезжают, бросая пушистого друга на верную гибель.

Таких животных очень часто спасают волонтеры из приютов. Они специально выезжают в частные секторы, чтобы проверить, нет ли там несчастного четвероного, который погибает без человеческой ласки и заботы. Такие найденыши и пополняют приюты, поэтому сегодня мы хотим рассказать вам, как взять собаку или кошку из приюта, что для этого необходимо и на какие нюансы адаптации стоит обратить внимание.

Несколько фактов о современных приютах

Число животных в приютах резко увеличивается с наступлением холодов. Как мы говорили ранее, виной всему дачники и любители загородного отдыха, которые приручают животных на лето, а потом попросту их бросают. Назвать точное число таких хвостиков невозможно. Однако одно сказать можем точно: приюты в России переполнены и каждый из них нуждается в помощи и поддержке. Однако об этом позже. Для начала мы разберем несколько самых популярных вопросов, которые интересуют людей, впервые столкнувшихся с приютами для животных.

1. Правда ли, что все животные в приютах имеют серьезные заболевания?

Нет, бездомные животные не всегда являются носителями каких-либо заболеваний. Как правило, после того, как четвероногий постоялец попал в приют, его осматривает доктор. Если у собаки или кошки обнаруживается серьезное заболевание, то животному назначают лечение и отправляют его на карантин, если же нет — подселяют к сородичам. Кроме того, в приютах обязательно стерилизуют или кастрируют всех хвостатых, чтобы сохранять контроль за их популяцией.

В наши дни у животных из приюта чаще всего выявляют различные инфекционные заболевания и проблемы с желудочно-кишечным трактом. И этому можно найти логичное объяснение: некоторые учреждения попросту не в силах обеспечить своих пушистых постояльцев качественным кормом и хорошими условиями проживания. Собаки и кошки могут содержаться в одном помещении, где дует ветер и отсутствуют какие-либо санитарные условия. Кроме того, у приютов очень часто не бывает денег на качественный и сбалансированный корм. Вместо нормальной еды животные едят хлеб, каши или консервы. О каком здоровье животных тут может идти речь?

Бывает и такое, что в приютах оказываются старые и больные животные, за которыми необходимо постоянно и тщательно ухаживать. Зачастую их бросают прежние хозяева, которые хотят снять с себя груз ответственности. Волонтеры всегда всеми силами пытаются пристроить этих четвероногих в первую очередь, чтобы у них появились заботливые и любящие хозяева.

2. Действительно ли, что многие животные из приютов дикие и тяжело социализируются?

В приютах очень часто оказываются животные, которые либо родились на улице, либо их бросили прежние хозяева. И, к сожалению, проблемы с общением могут возникать у обеих групп. Некоторые уличные животные никогда не знали ласки, а только и видели жестокость и гнев по отношению к себе. Из-за этого четвероногие становятся агрессивными, пугливыми и озлобленными. Что касается оставленных домашних животных, то очень часто они не подпускают к себе людей, поскольку помнят предательство старых хозяев.

Но в умелых руках они раскрываются и снова дают людям шанс, начиная им доверять и проявлять свою любовь. Как правило, социализацией животных в приютах занимаются волонтеры. Они разговаривают с ними, играют, обучают самым простым командам, поэтому процесс адаптации проходит быстро и безболезненно как для людей, решившихся взять себе питомца из приюта, так и для животного.

Как забрать животное из приюта: пошаговая инструкция

Если вы думаете, что забрать собаку или кошку и приюта очень легко, то вы ошибаетесь. К этому процессу стоит подойти с умом, продумав все детали. Начать стоит с того, что вы должны определиться, из какого же приюта вы хотите взять животное.

Согласно статистике, по всей России сейчас насчитывается более 400 приютов для бездомных животных. В каждом из них четвероногие неустанно ждут, когда же их заберут в любящую семью. Не обязательно смотреть приют конкретно в вашем городе. Вы запросто можете изучить сайты учреждений для бездомных животных в других городах, найти приглянувшегося вам питомца и связаться с кураторами для уточнения деталей.

Сразу хотим вас предупредить, что лучше приезжать в приют лично и знакомиться с его постояльцами — не выбирайте животное только по фотографии.

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Из-за участившихся случаев живодерства, когда люди забирали животных, а потом истязали их, приюты ужесточили требования к будущим владельцам. Поэтому просто прийти в учреждение, забрать животное и уйти в закат не получится. Сотрудники и волонтеры проводят строгие собеседования, во время которых узнают подробности о жизни потенциальных хозяев.

Однако только разговорами дело не ограничивается — они запросто могут уточнить информацию о вас у работодателя, встретиться с вашими соседями или вовсе попросить показать квартиру или дом, где будет проживать животное. Это нормальная практика, которая позволяет отдать «хвостик» в надежные, а самое главное, добрые руки.

Стоит отметить любопытный факт, что некоторые учреждения категорически не желают отдавать животных подросткам и очень молодым парам, одиноким людям в солидном возрасте, а также семьям с маленькими детьми. Кроме того, приюты отказывают в адаптации тем людям, которые хотят взять собаку и использовать ее в качестве сторожа. Также недопустима передача или передаривание животного третьим лицам. Все эти подробности обязательно выясняются в ходе общения с сотрудниками учреждения.

Если вы обратились государственный приют, от вас могут потребовать предоставить документы. Как правило, это:

свидетельство о местной регистрации или прописка;

если человек арендует квартиру, то необходимо будет предоставить согласие арендодателя на содержание животного в квартире, а также его контакты;

согласие других членов семьи на проживание рядом с животным;

справка об отсутствии аллергии у всех членов семьи.

Эти формальности порой помогают обезопасить четвероногих и пристроить их в самые лучшие семьи. Если все условия будут соблюдены, то сотрудники приюта предложат вам заключить договор, в котором вы обещаете ответственно относиться к содержанию питомца и его лечению, если оно необходимо.

Однако у людей не всегда получается взять животное себе. Но даже в таком случае можно найти выход — например, стать волонтером. Они всегда нужны приютам, поскольку там огромный поток животных, которых доставляют службы отлова или приносят неравнодушные люди. Волонтеры помогают лечить четвероногих, общаются с ними и всячески заботятся о них, позволяя пушистикам почувствовать человеческую ласку и любовь.

Федеральное агентство новостей /

Готовим дом к появлению питомца

Вот вы заключили договор, выслушали советы волонтеров и уже счастливые и довольные направляетесь домой. Не спешите! Чтобы вашему новому пушистому другу было комфортно в новой обстановке, ему необходимо купить все необходимое.

Начать стоит со средств гигиены. Шерсть животного после приюта обязательно нужно обработать специальным средством от блох и клещей. С этой задачей прекрасно справляются современные зоошампуни, которые продаются во всех магазинах для домашних питомцев.

Также стоит позаботиться о покупке качественного корма. Иногда у животных наблюдаются проблемы с пищеварением, аллергические реакции на какие-либо компоненты или непереносимость добавок. Чтобы избежать неприятностей и не навредить пушистому другу, лучше заранее уточнить у сотрудников приюта о всех существующих нюансах питания. Еще одним правильным вариантом станет посещение ветеринарного врача и сдача анализов. По ним доктор сможет выявить возможные отклонения и составит правильный рацион для вашего питомца.

Если же вы решили подобрать корм самостоятельно, исходя из рекомендаций сотрудников приюта, то старайтесь отдавать предпочтение кормам от известных производителей премиум-класса. И, конечно, нельзя не отметить, что животных лучше не кормить натуральной едой. Под этим понятием мы подразумеваем сырое и вареное мясо, различные крупы, каши и супы. Такая пища совершенно не сбалансирована. Здесь нет гарантии, что животное получит все необходимые ему витамины и полезные микроэлементы.

Давайте разберем самые очевидные покупки для нового жителя вашего дома.

Собаке нужно:

две миски — для корма и воды;

шлейка;

поводок;

ошейник;

удобный намордник;

адресник с кличкой собаки, телефоном хозяина и адресом;

впитывающие пеленки;

лежанка;

несколько забавных игрушек;

гипоаллергенные лакомства.

Кошке необходимы:

лоток;

наполнитель;

переноска;

лежанка или домик;

когтеточка;

расческа;

несколько игрушек.

Обязательно узнайте адреса и телефоны ближайших ветеринарных клиник, а также уточните, работают ли они в ночное время.

Дом тоже нужно обязательно подготовить к появлению нового члена семьи. К примеру, в том случае, если вы забираете из приюта кошку, то на окна необходимо установить сетки-«антикошки». Они изготовлены из прочного металлического волокна, которое не рвется даже при сильных нагрузках, а прочные крепежи надежно закрепят сетку на окне.

Также не забудьте спрятать все провода, изолировать растения и убрать маленькие предметы, которыми случайно может подавиться животное.

Если у вас остаются какие-то сомнения, почитайте информацию в Сети или позвоните сотрудникам приюта и проконсультируйтесь с ними. Они точно подскажут, что еще полезного вы можете сделать и купить для своего питомца.

pixabay.com /

Еще один важный вопрос — что и как делать, когда дома уже есть животное. Для начала стоит выяснить, не боится ли ваш новый четвероногий друг своих сородичей, как он ладил с другими животными в приюте и не проявлял ли он по отношению к ним агрессию.

Как правило, новичков из приюта отправляют на временный карантин в отдельное помещение и содержат их таким образом, пока на руках у хозяина не появится заключения от ветеринара о состоянии здоровья животного. Еще в приюте проверьте все документы четвероного и удостоверьтесь, что ему сделали все необходимые прививки.

И, конечно, обязательно нужно следить за тем, чтобы другой питомец не пробрался в эту комнату, не приревновал и не подрался с вашим новым другом. Лучше проводить знакомство постепенно и первое время не оставлять четвероногих наедине друг с другом.

Адаптация животного

Для любого человека переезд в новое место — самый настоящий стресс. А теперь представьте, каково приходится кошкам или собакам, которых только недавно забрали из приюта. Вокруг новая обстановка, незнакомые запахи и хозяева, которых нужно получше узнать. Поэтому после того, как вы приведете животное домой, у вас появится одна важная задача — помочь вашему новому пушистому другу адаптироваться и почувствовать себя в безопасности и комфорте.

Сначала животное нужно помыть, обработать шерсть от паразитов и, конечно, накормить. Не стоит сразу же давать четвероногому противоглистное средство. Лучше дождаться назначения доктора. Понаблюдайте за поведением животного, дайте ему освоиться, обнюхать новое жилище и осмотреть все уголки. Не навязывайте свое общество, но при этом не оставляйте пушистика одного. Поговорите с ним, покажите своему любимцу его спальное место и не забудьте подарить ему игрушки.

На следующий день необходимо показать своего питомца ветеринару и сдать все анализы. Присмотритесь к врачу — устраивает ли вас доктор и то, как он работает и общается с животным. Очень важно, чтобы врач тщательно осмотрел вашего питомца и назначил лечение, если оно будет необходимо. Обязательно заведите ветеринарный паспорт, составьте график прививок и поставьте чип. Если животное потеряется, его легко будет найти по этому чипу.

Собаки и кошки по-разному привыкают к новому дому и хозяевам. Так, собаке в первую очередь нужно дать понять, что она может вам полностью довериться. Разговаривайте с ней спокойным тоном, не ругайте, хвалите и играйте. Как правило, в приютах собаки справляют нужду прямо в вольерах, поэтому потихоньку нужно приучать животное к тому, что в туалет оно будет ходить исключительно на улице.

Во время прогулок первое время лучше стараться держаться в стороне от других людей и тем более собак. Но как только контакт с собакой будет налажен, можете смело отправляться на собачью площадку, заводить хвостатых друзей и учить различные команды.

С кошками дела обстоят немного иначе. Иногда они отказываются идти на контакт с новыми хозяевами. Однако это не значит, что общий язык найти не получится. Защитите руки пледом или перчатками, старайтесь гладить кошку и приучать ее к подобным нежностям. Покажите кошке, что она в безопасности и ей ничего не угрожает, и вы увидите, что животное сразу же доверится вам.

Если животное уже привыкло к дому и к новым хозяевам, но в поведении наблюдаются небольшие отклонения, то можно обратиться к зоопсихологу или кинологу. Эти специалисты помогут разработать правильную тактику воспитания вашего четвероного друга. Главное — чтобы все методы строились на поощрении правильного поведения, а не на запугивании и насилии.

Делаем выводы

Вы наверняка поняли, что взять собаку или кошку из приюта не так-то просто. В первую очередь это очень ответственный шаг, на который может решиться далеко не каждый. Почему? Кого-то пугает процесс воспитания и приручения, кто-то боится, что животное будет больным, кому-то нравятся исключительно породистые животные. Да, эти доводы можно понять.

Однако с ними очень легко поспорить. Забирая животное из приюта, вы спасаете это милое и светлое создание, делаете его по-настоящему счастливым и радостным, превращаете его жизнь в сказку и дарите ему самое главное — свою любовь и заботу.

Пройдя через все трудности вы обязательно услышите благодарное мурлыканье или заметите задорное виляние хвостом. Так давайте помогать животным!