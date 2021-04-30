Мужу Успенской может грозить тюрьма из-за махинаций с квартирой певицы

Москва, 30 апреля. Супругу звезды русского шансона Любови Успенской, бизнесмену Александру Плаксину может грозить американская тюрьма из-за незаконных действий с квартирой исполнительницы.

Певица уже длительный срок не живет с мужем, однако процесс их развода начался совсем недавно. Теперь супругам предстоит раздел имущества, но квартира в США, оценивающаяся в 2 миллиона долларов, делиться не будет.

Недвижимость в Соединенных Штатах королева шансона и ее муж купили 30 лет назад, и лишь недавно выяснилось, что при покупке квартиры Плаксин оформил ее на сестру, затем на себя, а после — на некий траст. При этом, по словам Успенской, бизнесмен подделал документы и указал, что он якобы не женат. За такие махинации в США ему может грозить тюремный срок.

«Я 20 лет исправно платила за ипотеку. И выплатила ее. И вот теперь так получается…» — пожаловалась певица.

Исполнительница не намерена оставлять эту ситуацию и будет доказывать, что за квартиру расплачивалась она. Адвокаты королевы шансона уже занимаются этим вопросом.

«Он сам себе яму вырыл. <...> Я думаю, что ему грозит тюрьма», — цитирует Успенскую «Собеседник».

Плаксин намерен отсудить у исполнительницы половину роскошного загородного особняка. Шикарный дом певицы оценивается в сотни миллионов рублей.