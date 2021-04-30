Ушла из жизни вдова Кирка Дугласа

Беверли-Хиллз, 30 апреля. Вдова актера Кирка Дугласа Энн Байденс умерла на 103-м году жизни. О ее кончине сообщил ее пасынок, актер Майкл Дуглас. Причина смерти продюсера пока не установлена.

Байденс скончалась у себя дома в Беверли-Хиллз. За шесть дней до смерти ей исполнилось 102 года. Ее супруг, Кирк Дуглас умер в возрасте 103 лет. В браке пара прожила 65 лет.

Покойная была благотворительницей, участвовала в открытии больниц, состояла в совете одной из крупнейших театральных компаний США Center Theater Group.