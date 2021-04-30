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ФАН публикует видео задержания вымогателя из Дагестана в люберецком кафе

Происшествия
ФАН публикует видео задержания вымогателя из Дагестана в люберецком кафе
Федеральное агентство новостей  / 

Люберцы, 30 апреля. Правоохранители задержали двух выходцев из Республики Дагестан за вымогательство 5 млн рублей у производителей медицинских масок. Как стало известно ФАН, одного из вымогателей задержали в люберецком кафе, другого — недалеко от места его проживания в Красногорске.

В правоохранительные органы с заявлением обратилась супружеская пара — собственники предприятия по производству медицинских масок. Они сообщили, что к ним обратились неизвестные люди и потребовали пять миллионов рублей. Также бизнесмены рассказали, что после звонка двое мужчин кавказской внешности отобрали паспорт и водительское удостоверение у главы предприятия.

«Мы приняли решение о задержании злоумышленников с поличным, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Для этого было решено провести мероприятие «Оперативный эксперимент». Потерпевшим было предложено назначить встречу в одном из питейных заведений Люберец».

Бизнесмены согласились с предложением и назначили «свидание» с вымогателями в одном из кафе на Октябрьском проспекте города Люберцы. 27 апреля во время передачи первого «транша» в размере 500 тыс. рублей одного из вымогателей задержали сотрудники СОБР Федеральной службы войск национальной гвардии.

Немногим позже в Красногорске на Ильинском шоссе бойцами был задержан подельник подозреваемого.

«Один из задержанных родился в Махачкале, ему 34 года. Второй родился в селе Чаикурбе Буйнакского района — он на два года моложе соучастника преступления. Оба имеют регистрацию в Московской области. Они помещены в местный изолятор временного содержания», — дополнил источник.

По данному факту силовики возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ «Вымогательство». Если вина мужчин будет доказана в суде, то им грозит до 15 лет лишения свободы.

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